Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред при ОБСЕ: Швейцария потеряла нейтралитет из-за санкций

Швейцарский нейтралитет исчез, поскольку страна поддержала все антироссийские санкции, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Швейцарский нейтралитет исчез, поскольку страна поддержала все антироссийские санкции, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Об этом Полянский рассказал РИА Новости.

Он отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария старается держаться нейтрально, однако присоединение к санкциям против Москвы перечеркнуло этот статус.

«Они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идёт о нейтральной стране», — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, зачастую нейтралитет существует лишь на словах. Швейцарцы опасаются обвинений в том, что они «идут на поводу у России» и потому, называя себя нейтральными, одновременно осуждают действия России на Украине.

«И вот нет ответа на то, всё-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось», — заключил постпред.

Ранее исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов в беседе с RT высказался о риторике стран ЕС, которые требуют от других уважать «верховенство права».

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше