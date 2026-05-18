В МИД России сообщили об отсутствии сигналов от Украины по переговорам

Россия пока не получала от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
Галузин добавил, что для результативных переговоров Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия и вывести ВСУ с Донбасса. По его словам, после этого стороны могли бы перейти к обсуждению параметров долгосрочного мира.
Президент Владимир Путин заявлял, что новые регионы навсегда останутся частью России. Он уточнял, что выбор жителей этих территорий не подлежит пересмотру.
Ранее KP.RU сообщал, Россия намерена довести спецоперацию до логического завершения. По словам президента, Москва и Киев постепенно приближаются к урегулированию конфликта.