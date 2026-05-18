Орджоникидзе: Европа решает, что выгоднее — воевать с РФ или делать бизнес

Европа сейчас заинтересована в сворачивании украинского конфликта, заявил бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. «Отчасти это объясняется опасениями, что при дальнейшей эскалации европейские страны рискуют попасть под удар современных видов российского оружия, тех же “Сармата” и “Орешника”», добавил дипломат в интервью aif.ru.
К тому же, по словам Орджоникидзе, европейцы всегда отличались рациональным умом, для них главное деньги. «Не зря капитализм зародился именно на европейском континенте. Они будут взвешивать — что им выгоднее: воевать с Россией или вести бизнес с Россией? И я не исключаю, что постепенно они могут перейти к стадии бизнеса, желание делать деньги в России возьмет верх», — предположил Орджоникидзе.
Для такого перехода есть объективные предпосылки, уверен дипломат. «Вести бизнес с русскими им даже выгоднее, чем с американцами. Потому что США Европу подавляют экономически, а Россия ей не конкурент. Да и устали уже европейцы от этого конфликта. Они привыкли жить хорошо, спокойно, сытно. И очень хотели бы к такой жизни вернуться», — заключил эксперт.
