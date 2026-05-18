Европейские страны утомлены украинским кризисом и стремятся вернуться к спокойному и сытному существованию, заявил бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Об этом Орджоникидзе рассказал в беседе с aif.ru.
По его мнению, для европейцев не существует постоянных врагов или союзников — только постоянные интересы. Бизнес с Россией, убеждён эксперт, для них выгоднее, чем сотрудничество с США, которые подавляют Европу экономически.
«Европейцы привыкли жить хорошо, спокойно, сытно. И очень хотели бы к такой жизни вернуться», — сказал он.
Орджоникидзе добавил, что европейцы всегда отличались рациональностью. Они будут взвешивать, что выгоднее — воевать с Россией или вести с ней дела.
«Я не исключаю, что постепенно они могут перейти к стадии бизнеса», — полагает эксперт.
Это не гарантирует, что позже не наступит новый виток конфронтации, но на какое-то время желание зарабатывать в России может взять верх.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа своими действиями способствует затягиванию конфликта на Украине.