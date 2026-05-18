Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орджоникидзе: Европа устала от конфликта и хочет вернуться к прежней жизни

Европейские страны утомлены украинским кризисом и стремятся вернуться к спокойному и сытному существованию, заявил бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Европейские страны утомлены украинским кризисом и стремятся вернуться к спокойному и сытному существованию, заявил бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Об этом Орджоникидзе рассказал в беседе с aif.ru.

По его мнению, для европейцев не существует постоянных врагов или союзников — только постоянные интересы. Бизнес с Россией, убеждён эксперт, для них выгоднее, чем сотрудничество с США, которые подавляют Европу экономически.

«Европейцы привыкли жить хорошо, спокойно, сытно. И очень хотели бы к такой жизни вернуться», — сказал он.

Орджоникидзе добавил, что европейцы всегда отличались рациональностью. Они будут взвешивать, что выгоднее — воевать с Россией или вести с ней дела.

«Я не исключаю, что постепенно они могут перейти к стадии бизнеса», — полагает эксперт.

Это не гарантирует, что позже не наступит новый виток конфронтации, но на какое-то время желание зарабатывать в России может взять верх.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа своими действиями способствует затягиванию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше