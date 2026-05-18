Трамп показал ИИ-картинки с войнами в космосе и инопланетянином

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых он управляет боевыми действиями в космосе и прогуливается с инопланетянином.
Пост с картинками американский лидер выложил на своей странице в социальной сети Truth Social.
На первом снимке Трамп идёт рядом с серым гуманоидом, напоминающим инопланетянина. Руки и ноги существа скованы, его сопровождают спецагенты и американский военный. Горный пейзаж может отсылать к Зоне 51 в Неваде.
Другая картинка изображает президента на космической станции на фоне Земли.
«Космические силы Соединённых Штатов», — подписал публикацию Трамп.
На третьем изображении президент США нажимает красную кнопку в отсеке космического корабля. На мониторах перед ним видны пять взрывов в разных частях Вселенной.
Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде напоминающей Иисуса Христа фигуры.