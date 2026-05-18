«Это не остановить»: в США сделали заявление о начале революции

Экс-конгрессвумен Грин предупредила о революции в США.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. США ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отправить американских военных в Иран, заявила в соцсети Х бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», — написала она, отметив, что нынешняя администрация нарушила обещание не начинать войны.

Тейлор Грин пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить руководство страны от власти.

«Коалиция объединится и это будет не остановить. Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо», — пообещала экс-конгрессвумен.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Трамп заявил в среду, что США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Тегерана на условия Вашингтона.

