В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области объявлена беспилотная опасность.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал он.
Глава региона уточнил, что для безопасности жителей также введены временные ограничения в работе мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией страны.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.