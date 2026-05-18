Молдова готовится к притоку 1,5 млн беженцев с Украины

В течение ближайших 60−90 дней на территорию Молдовы могут прибыть примерно 1,5 миллиона украинцев.

Источник: Аргументы и факты

Молдова приступила к подготовке к возможному прибытию 1,5 миллиона украинских беженцев. В рамках национального плана реагирования правительством республики были разработаны и утверждены несколько сценариев действий в подобной ситуации, пишет Logos Press.

Согласно базовому сценарию, в течение ближайших 60−90 дней на территорию республики могут прибыть примерно 1,5 миллиона граждан Украины. При этом наибольший поток ожидается в первые десять дней.

Предполагается, что около 150 тысяч человек могут временно остаться в Молдове, еще примерно 1,4 миллиона продолжат движение в сторону Румынии и других государств Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах растет число украинских беженцев, которые не планируют возвращаться домой даже после завершения конфликта.

