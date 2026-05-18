В США вспомнили экспериментальную «тяжёлую» версию истребителя F-16

В США вновь обратили внимание на экспериментальный вариант истребителя F-16XL, разработанный в 1980-х годах, который рассматривался как участник программы Enhanced Tactical Fighter и мог нести значительно увеличенную боевую нагрузку. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Речь идёт о разработке компании General Dynamics, созданной для нужд United States Air Force в рамках программы по созданию ударного самолёта дальнего действия. В конкурсе в итоге победил F-15E Strike Eagle.

Экспериментальный F-16XL получил крыло треугольной формы с двойной стреловидностью увеличенной площади, что позволило разместить до 27 узлов подвески вооружения и существенно повысить грузоподъёмность по сравнению с базовой версией F-16.

По данным автора материала, самолёт сохранял высокую манёвренность и мог эффективно работать на сверхзвуковых скоростях, однако в военных испытаниях уступил двухместному F-15E, который оказался более универсальным для ударных задач за счёт наличия второго члена экипажа и более мощной авионики.

После завершения программы F-16XL так и не был принят на вооружение, однако построенные прототипы использовались в дальнейшем в исследовательских целях, включая изучение аэродинамики крыльев сложной геометрии и характеристик сверхзвукового полёта.

