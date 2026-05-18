Латвийские власти готовят справки об «угрозах от русскоязычных»

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил РИА Новости о подготовке в Латвии закрытых аналитических материалов, связанных с оценкой рисков со стороны русскоязычного населения. По его словам, такие документы обсуждаются в закрытом формате и не публикуются в открытом доступе.
Панкратов утверждает, что в Сейме Латвии регулярно формируются внутренние справки, содержащие оценку так называемых «угроз», после чего на их основе могут готовиться предложения по ужесточению внутренней политики. Он подчёркивает, что речь идёт о конфиденциальных материалах.
По его словам, подобные документы становятся частью предварительной работы перед рассмотрением отдельных законопроектов и мер безопасности. Публичного подтверждения этой информации из официальных латвийских источников не приводится.
Отдельно Панкратов отметил, что обсуждение таких вопросов, по его версии, усиливается на фоне внешнеполитической напряжённости, когда усиливается работа государственных структур по оценке внутренних рисков.
В Латвии, как и в ряде других стран ЕС, вопросы национальной безопасности и внутренней стабильности рассматриваются профильными ведомствами в закрытом режиме, а значительная часть аналитических материалов силовых структур не подлежит публикации и используется только в рамках служебного документооборота при подготовке решений на государственном уровне.
Читайте также: Трамп опубликовал изображения про космос, бои и инопланетян.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.