Полянский заявил об утрате Швейцарией нейтралитета из-за санкций против РФ

Швейцария утратила нейтралитет, присоединившись к антироссийским санкциям. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
«Нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться», — сказал дипломат.
Полянский добавил, что швейцарский нейтралитет зачастую носит декларативный характер, так как власти опасаются обвинений в поддержке России.
Ранее власти Швейцарии изучали возможность ограничить пятью годами пребывание в стране дипломатов из России. После истечения пятилетнего срока дипломатам может быть отказано в дальнейшем пребывании и работе в Европе. Подобная практика уже применялась.