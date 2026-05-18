Решетников: инфляция не ускорится на фоне роста экономики

Минэкономразвития России не ожидает ускорения инфляции при росте экономики, заявил глава министр Максим Решетников.

Об этом Решетников рассказал в интервью РБК.

По его словам, текущее замедление инфляции стало результатом сбалансированной политики правительства и Банка России.

«При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции», — отметил министр.

Он добавил, что задача правительства и Центробанка — сбалансированный рост. Для этого необходимо одновременно обеспечивать устойчивый экономический рост и удерживать инфляцию.

«Инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется — 5,5% год к году на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», — сказал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат.