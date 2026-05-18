Волонтер назвала условие для поисков Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Точечные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае с привлечением добровольцев пока могут проходить только с использованием беспилотника, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Совместные выезды служб с привлечением добровольцев пока могут происходить только с использованием коптера — без проведения массовых поисковых работ», — сказала Чооду, отвечая на вопрос о привлечении к поискам специалистов «ЛизаАлерт».
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. УМВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Работы планируется возобновить, когда это позволят погодные условия.