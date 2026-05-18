Решетников: в экономике сохраняются резервы для роста зарплат

В экономике России сохраняются резервы, которые можно направить на повышение заработной платы, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Об этом Решетников рассказал в интервью РБК.
По его словам, в условиях нехватки персонала компании конкурируют за работников, предлагая более высокие зарплаты.
«Резервы для повышения зарплат в экономике ещё есть», — приводит издание слова министра.
Решетников отметил, что динамика роста по отраслям различается. Из-за этого меняется и спрос на рабочую силу: где-то острая нехватка кадров, а где-то потребность снизилась. Как следствие, происходят межотраслевые перетоки сотрудников.
«Росстат ежемесячно публикует данные об изменении заработных плат по отраслям. Мы видим, что лидеры по росту зарплат постоянно меняются», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что средние заработные платы в России к 2029 году увеличатся более чем на 30% по сравнению с 2025 годом и превысят 130 тыс. рублей.