Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Пушков объяснил, почему Иран отвергает ультиматумы Трампа

Алексей Пушков прокомментировал угрозы США в адрес Ирана, назвав требования Вашингтона неприемлемыми. Сенатор подчеркнул, что Иран способен вести длительную войну, а продление перемирия для США равно признанию поражения.

Источник: РИА "Новости"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Иран не примет условия Дональда Трампа, поскольку расценивает их как полную капитуляцию.

Таким образом он отреагировал на очередные угрозы со стороны США, согласно которым на Иран обрушится настоящая буря американских ударов.

Как отметил Пушков, позиции Вашингтона и Тегерана в настоящее время остаются противоположными. По его словам, Тегеран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом и не намерен идти на уступки без ответных шагов с американской стороны.

Сенатор полагает, что текущее затишье является временным. По его мнению, США придется учитывать позицию Китая в вопросе поддержки Тегерана. «Иран способен вести длительную войну. Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения», — констатировал член комитета Совета Федерации.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше