Сенатор Пушков объяснил, почему Иран отвергает ультиматумы Трампа

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Иран не примет условия Дональда Трампа, поскольку расценивает их как полную капитуляцию.
Таким образом он отреагировал на очередные угрозы со стороны США, согласно которым на Иран обрушится настоящая буря американских ударов.
Как отметил Пушков, позиции Вашингтона и Тегерана в настоящее время остаются противоположными. По его словам, Тегеран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом и не намерен идти на уступки без ответных шагов с американской стороны.
Сенатор полагает, что текущее затишье является временным. По его мнению, США придется учитывать позицию Китая в вопросе поддержки Тегерана. «Иран способен вести длительную войну. Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения», — констатировал член комитета Совета Федерации.