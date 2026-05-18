Стало известно, какую пенсию получают летчики-испытатели в России

РИА Новости: средняя пенсия летчиков-испытателей составляет 174 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 174 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, средний размер пенсии летчиков-испытателей составляет 174 187,85 рублей. Численность таких граждан находится на уровне одной тысячи человек.

Согласно данным, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля, а неработающие — 181 152 рубля.