ВСУ при отступлении на Добропольском направлении расстреляли раненых

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ при отступлении расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций на Добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода беспилотных систем группировки российских войск «Центр» Виктор Акчурин.
По словам собеседника агентства, операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию группы ВСУ. В результате атаки часть украинских военнослужащих получила ранения.
«Два целых и два раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами “оттянулись”, — рассказал Акчурин.
Он добавил, что боевики ВСУ также убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками в том случае, если те желают сдаться в плен.