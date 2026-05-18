В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Россией

Newsweek: проблемы в отношениях с Польшей ослабят позицию Киева на переговорах.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной может ухудшить позицию Киева на переговорах с Россией, пишет журналистка Newsweek Джульетта Бретан.

«Поскольку Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, это ухудшение отношений может привести к проблемам с будущими военными планами Украины, а также с ее отношениями с ЕС и НАТО», — отмечает она.

По ее мнению, последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность выполнений требований России.

«За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий,», — пишет журналистка.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины. По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

