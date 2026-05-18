Жалобу экс-замминистра обороны Иванова оставили без движения

Суд оставил без движения апелляционную жалобу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на отказ в иске к военкомату, предоставив срок до 31 мая для исправления недостатков.

Об этом следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Причиной стало отсутствие документа об уплате госпошлины. Жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства.

«Апелляционную жалобу оставить без движения. Назначить срок — до 31 мая 2026 года (включительно) для исправления недостатков», — говорится в материалах дела.

Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на сумму 1,3 млрд рублей.

Он также подал жалобу на решение суда об отклонении иска к военному комиссариату из-за отсутствия ответа на прошение об отправке в зону спецоперации.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

