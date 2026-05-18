Грин заявила о риске революции в США при военной операции против Ирана

По словам Грин, значительная часть американского общества выступает против вовлечения США в новые военные конфликты. Она также обвинила нынешнюю администрацию в отходе от обещаний избегать новых войн.
Политик заявила о намерении добиваться объединения противников возможной военной операции и пригрозила формированием коалиции, способной повлиять на политическое руководство страны.
В публикации Грин подчеркнула, что дальнейшее развитие конфликта вокруг Ирана, по её мнению, может вызвать серьёзный внутренний кризис в США.
В американской политике тема возможного военного вмешательства на Ближнем Востоке традиционно вызывает острые споры между сторонниками жёсткой внешней политики и политиками, выступающими против расширения участия США в зарубежных конфликтах.
Читайте также: Райнер Браун связал кризис ЕС с потерей промышленного потенциала.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.