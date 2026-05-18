ОБСЕ не хочет рассматривать причины конфликта на Украине, заявил постпред

«Истории до 24 февраля 2022 года у них не существует. Все, что было до этого, перевернуто. Вся история началась с того, что вдруг ни с того ни с сего агрессивная Россия напала на Украину, которая была такая белая и пушистая, стремилась в Европу и никаких нарушений нигде не допускала. Вот их упрощенная бело-черная трактовка истории, с чем мы, естественно, не соглашаемся. И пока это не будет каким-то образом решено, мне кажется, что никакого диалога на пространстве ОБСЕ серьезного не получится», — отметил постпред.