ОБСЕ не хочет рассматривать причины конфликта на Украине, заявил постпред

«Все предложения, которые у них сейчас на площадке ОБСЕ звучат, сводятся к тому, что “мы поддерживаем Украину, все, что вы делаете, это неправильно”. То есть у них набор аргументов не изменился, никаких свежих идей у них нет, к нет и никакого даже порыва в направлении того, что нужно каким-то образом подумать, как мы к этому пришли», — сказал он.
По его словам, в ОБСЕ не желают проанализировать предпосылки украинского конфликта.
«Истории до 24 февраля 2022 года у них не существует. Все, что было до этого, перевернуто. Вся история началась с того, что вдруг ни с того ни с сего агрессивная Россия напала на Украину, которая была такая белая и пушистая, стремилась в Европу и никаких нарушений нигде не допускала. Вот их упрощенная бело-черная трактовка истории, с чем мы, естественно, не соглашаемся. И пока это не будет каким-то образом решено, мне кажется, что никакого диалога на пространстве ОБСЕ серьезного не получится», — отметил постпред.
По его мнению, швейцарское председательство хотело бы сыграть роль в урегулировании на Украине.
«Они рассчитывали, как мне кажется, на то, что все-таки на каком-то этапе будет некое понимание того, как кризис украинский регулировать. И они туда встроятся… Но я им говорю, что без такого глубокого анализа причин, как мы пришли к нынешней ситуации, без какого-то диалога ничего не получится», — заключил постпред.