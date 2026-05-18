Черкашин: австрийцы и немцы хотят переехать в Россию

Жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Об этом Черкашин рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, спрос на участие в госпрограмме в качестве репатриантов сейчас растёт и носит устойчивый характер.
Среди обращающихся — люди разных поколений и происхождения: те, кто давно обосновался в Австрии или Германии, коренные жители этих стран, а также выходцы из бывшего СССР, включая русских немцев.
Генконсул отметил, что интерес проявляют и молодые семьи с детьми. Они хотели бы, чтобы дети росли в иной культурной и нравственной среде, не разделяя либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются на Западе.
Черкашин добавил, что многие видят в России хорошие экономические возможности, а также привлекательность для инвестиций и ведения бизнеса.
Ранее Черкашин рассказывал, что в австрийском Зальцбурге в несколько раз увеличился спрос граждан на оформление загранпаспортов в консульстве России.