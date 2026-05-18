Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черкашин: австрийцы и немцы хотят переехать в Россию

Жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Об этом Черкашин рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, спрос на участие в госпрограмме в качестве репатриантов сейчас растёт и носит устойчивый характер.

Среди обращающихся — люди разных поколений и происхождения: те, кто давно обосновался в Австрии или Германии, коренные жители этих стран, а также выходцы из бывшего СССР, включая русских немцев.

Генконсул отметил, что интерес проявляют и молодые семьи с детьми. Они хотели бы, чтобы дети росли в иной культурной и нравственной среде, не разделяя либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются на Западе.

Черкашин добавил, что многие видят в России хорошие экономические возможности, а также привлекательность для инвестиций и ведения бизнеса.

Ранее Черкашин рассказывал, что в австрийском Зальцбурге в несколько раз увеличился спрос граждан на оформление загранпаспортов в консульстве России.