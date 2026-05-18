Ученый рассказала, как найти экзопланету любительским телескопом

Транзитный способ не позволяет увидеть саму планету, но благодаря ему можно сделать однозначный вывод о ее наличии по блеску звезды. Звезда по время пролета планеты перед нет становится чуть «тусклее». По тому, насколько меняется блеск и по продолжительности транзита можно определить размеры планеты и период ее обращения.