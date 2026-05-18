Ученый рассказала, как найти экзопланету любительским телескопом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Самые простые для обнаружения экзопланеты — «горячие юпитеры» — можно найти на небе даже с помощью любительского телескопа, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.
«Для обнаружения экзопланет типа “горячий юпитер” достаточно любительского 10-сантиметрового телескопа и возможности снимать фотометрию хотя бы раз в 10 минут. Таким образом можно получить кривые блеска и найти транзиты», — сказала Ананьева.
«Горячие юпитеры» имеют массу от 0,3 до 13 масс Юпитера и делают оборот вокруг звезды быстрее чем за 10 суток. Именно они были первыми обнаруженными экзопланетами. Среди планет вне Солнечной системы они не являются самыми распространенными, но из-за простоты обнаружения их известно несколько сотен.
Транзитный способ не позволяет увидеть саму планету, но благодаря ему можно сделать однозначный вывод о ее наличии по блеску звезды. Звезда по время пролета планеты перед нет становится чуть «тусклее». По тому, насколько меняется блеск и по продолжительности транзита можно определить размеры планеты и период ее обращения.