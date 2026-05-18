Киев не направлял Москве сигналов о готовности к проведению очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Об этом Галузин рассказал в интервью «Известиям».
По его словам, для создания условий, при которых переговоры могут стать результативными, глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать приказ вооружённым формированиям покинуть территорию Донбасса.
«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что предстоящий переговорный процесс будет непростым, однако российская сторона к нему готова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что фактически только Соединённые Штаты сейчас являются посредниками в урегулировании украинского конфликта.