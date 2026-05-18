Грин заявила, что США грозит революция из-за Ирана

Бывшая член конгресса США Марджори Тейлор Грин предупредила о возможности политической революции в стране в случае, если Вашингтон примет решение об отправке американских военнослужащих в Иран.
«Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», — написала политик в соцсети Х*.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен ускориться с заключением сделки с Вашингтоном, иначе от него ничего не останется.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.