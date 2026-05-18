Страны Европы устали от украинского кризиса и стремятся вернуться к привычному спокойному образу жизни. Об этом заявил бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
«Устали уже европейцы от этого конфликта. Они привыкли жить хорошо, спокойно, сытно. И очень хотели бы к такой жизни вернуться», — сказал дипломат в интервью aif.ru.
Орджоникидзе отметил, что для ЕС не существует постоянных союзников или противников. Для Европы определяющими остаются лишь собственные интересы.
Дипломат добавил, что экономическое сотрудничество с Россией может быть для ЕС выгоднее, чем взаимодействие с США. Он не исключил, что Европа может перейти к развитию отношений с Москвой.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Он подчеркнул, что на Западе продолжаются попытки эскалации противостояния с Москвой. По его словам, страны ЕС стремились нанести РФ «сокрушительное поражение», однако эти планы провалились.