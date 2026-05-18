CNN: США обсуждают фонд компенсаций для жертв преследований при Байдене

Власти США рассматривают создание специального фонда примерно на $1,8 млрд для выплат тем, кого несправедливо преследовали при администрации экс-президента Джо Байдена.
Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на два информированных источника.
По их сведениям, обсуждение ведётся между юристами президента Дональда Трампа и министерством юстиции в рамках урегулирования иска главы государства к налоговой службе на $10 млрд.
«Чиновники администрации Трампа рассматривают создание фонда примерно на $1,8 млрд для выплаты компенсаций тем, кто считает, что несправедливо попал под расследование при предыдущих администрациях», — говорится в публикации.
Детали сделки ещё не оформлены, однако заявление о создании фонда может появиться уже на этой неделе.
