Россия не получала от Украины сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, Москва не фиксирует со стороны Киева готовности к содержательному продвижению переговорного процесса. Он также обозначил условия, которые, по мнению российской стороны, необходимы для перехода к предметному обсуждению урегулирования.
Галузин заявил, что для создания условий для результативного диалога президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и выводе украинских военных с территорий, которые Россия считает своими регионами.
Представитель МИД РФ подчеркнул, что переговорный процесс, если он начнётся, будет сложным, однако российская сторона готова к его проведению.
При этом дипломат отметил, что в настоящее время продолжается работа по гуманитарным направлениям, включая обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и вопросы воссоединения семей.
Гуманитарные контакты между сторонами конфликта в последние годы неоднократно становились отдельным каналом взаимодействия даже в периоды отсутствия полноформатных политических переговоров, включая обсуждение обменов и эвакуационных механизмов.
