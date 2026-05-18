Первый европейский сервис-центр двигателей Abrams появится в Польше

В Польше откроют первый в Европе сервисный центр по обслуживанию двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.
Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.
Как следует из сообщения, в понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе № 1 в Демблине состоится подписание соглашения между предприятием и компанией Honeywell.
В церемонии примут участие заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь ведомства Цезари Томчик.
Документ предусматривает создание авторизованного сервис-центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.
