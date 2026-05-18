CNN: США планируют создать фонд помощи тем, кого преследовали при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания фонда на сумму в $1,8 млрд для выплаты компенсаций тем, кто подвергался преследованиям при предыдущих администрациях, в том числе во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их информации, идея была выдвинута в рамках продолжающихся переговоров между адвокатами Трампа и министерством юстиции США по поводу урегулирования иска президента к налоговой службе на сумму в $10 млрд. Один из источников охарактеризовал это предложение как попытку выплатить компенсации тем, кто якобы «стал ошибочной мишенью минюста США при Байдене».
Ожидается, что фонд, вероятно, будет носить название «Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Трампе».
CNN отмечает, что детали соглашения еще не были согласованы, однако объявление о создании фонда может быть сделано уже в течение недели.