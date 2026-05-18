МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Китай продемонстрировал лидерство России в мире, такое мнение высказал политический обозреватель Уго Дионисио на портале Strategic Culture.
«Многополярный триумвират (Китай, Россия и Иран) не только пережил осаду, но и занял вершину», — пишет он.
По словам автора, американская гегемония завершилась, а Россия вышла победителем в противостоянии с Западом. Теперь страны Глобального Юга всячески пытаются выстроить партнерские отношения с Москвой на взаимной основе, приветствую возрождение многополярного мира, пояснил обозреватель.
«Правда заключается в том, что Российская Федерация выстояла, контратаковала и восстановила значительную часть своего потенциала и промышленного масштаба», — резюмирует автор.
