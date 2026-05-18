Модифицированные БПЛА российского производства поставляются на передовую

РИА Новости: модифицированные БПЛА РФ поставляют на Харьковское направление.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. В мастерскую группировки войск «Север» отправляют улучшенные модели беспилотников, включая дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец», которые уже поставляются на передовую, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Воблер».

«Привезли дрон “Упырь” и дрон “Бумеранг”, модифицированного “Скворца”. Этот дрон уже известен, и, как и большинство FPV-дронов, они отправляются в один конец с “подарком”, — сообщил “Воблер”.

По словам военнослужащего, к ним нередко приезжают разработчики с заводов, чтобы на месте консультироваться, дорабатывать и улучшать изделия с учетом боевого опыта. После этого в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы.

«Был у нас еще дрон со складными лучами, более компактный. Но, честно говоря, тяжеленький оказался. Это было не сильно востребовано, чтобы он был компактный. Требования к весу оказались важнее», — добавил инженер.

