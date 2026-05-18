МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Больше всего иностранных наемников ВСУ были замечены на харьковском направлении и красноармейском направлении в ДНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Их (иностранных наемников в ВСУ — ред.) перебрасывают с направления на направление, но достаточно много их было на харьковском направлении и на красноармейском направлении. Там эти люди были, их документы находили в Часовом Яре, в Димитрово», — сказал Мирошник в беседе с агентством.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.