В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что силы ПВО готовы к отражению возможной атаки.
