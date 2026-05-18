В прокуратуру Парижа обратились новые жертвы Эпштейна

Парижский прокурор Лор Беккю рассказала, что к французским правоохранительным органам обратились около 20 предполагаемых жертв осужденного насильника и педофила Джеффри Эпштейна. Примерно десять из них никогда до этого не фигурировали в материалах дела, заявила она в эфире телеканала RTL.

Часть из новых жертв Эпштейна находятся за границей. Следователи допрашивают пострадавших, сообщила госпожа Беккю. Для продолжения расследования за рубежом прокуратура Франции готовит запросы о международной правовой помощи.

Расследование, начатое по статье о торговле людьми, направлено в том числе на поиск возможных французских сообщников, которые могли содействовать финансисту, отметила госпожа Беккю. При этом она подчеркнула, что потенциальные фигуранты и подозреваемые пока не вызывались на допросы. К их рассмотрению следствие перейдет только на втором этапе, когда будет полностью восстановлена сеть контактов и связей Эпштейна с ключевыми участниками дела.

Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Его поместили в федеральную тюрьму в Нью-Йорке, где 25 июля он совершил первую попытку суицида. Спустя две недели, 10 августа, миллиардера обнаружили в камере мертвым.

