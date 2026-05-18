Черкашин: Жители Австрии и Германии начали чаще задумываться о жизни в РФ

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о сотнях обращений от граждан, желающих переехать в РФ. По её словам, люди связывают своё решение с политическим давлением и преследованием. Москалькова уточнила, что около 500 обращений поступило от граждан Украины. Ещё примерно 100 заявлений направили россияне, которые хотели бы вернуться на родину. Омбудсмен отметила, что часть заявителей столкнулась с уголовным преследованием из-за пророссийских взглядов. Она также заявила, что продолжает взаимодействовать по этим вопросам с международными организациями и украинской стороной.