Sun: охрана британского короля уснула на посту

Вооружённых полицейских, охраняющих короля Великобритании Карла III в Виндзорском замке, заподозрили в том, что они спали на работе.
Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на полицию.
По данным издания, расследование ведётся в отношении примерно 30 сотрудников специализированного подразделения британской полиции.
Как следует из публикации, некоторых полицейских также обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве и затем покидали пост.
«В отношении вооружённых полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведётся расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе», — пишет издание.
Анонимный источник в полиции заявил газете, что такие действия создавали угрозу безопасности монарха.
В Букингемском дворце подтвердили, что знают о расследовании, но комментировать его отказались.
