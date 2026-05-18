В битве Ирана и Израиля выживет только один: главная новость войны 18 мая

«Израиль не прекратит свои нападки на Иран, это завязано на религиозном компоненте. Нетаньяху и его сподвижники делают все, чтобы любым путём добиться своих целей: создать великий Израиль и восстановить третий храм. На сегодняшний день единственная страна, которая реально сопротивляется действиям Израиля на Ближнем Востоке, это только Иран. Все остальные на словах рассуждают, но ничего не делают, не сопротивляются. Целый ряд стран уже подписали с Израилем авраамические соглашения», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что Израиль нацелен на продолжение войны.
«Для Израиля Иран как кость в горле, именно поэтому Израиль делает все для того, чтобы Трамп продолжил войну и, как он заявляет в последние дни, если Иран не согласится на предложение США, то его уничтожат. Речь идет о ковровых бомбардировках, допускаю, что американцы могут пойти на применение тактического ядерного оружия по тем шахтам, в которых может находиться обогащённый уран. Здесь развитие событий может быть очень тяжёлым. Израильское лобби в США очень сильное и среди демократов, и среди республиканцев, и поэтому возможности влиять на Трампа у него очень большие. Речь не о Нетаньяху, а именно о лобби, имеющем сильные позиции в военно-промышленном комплексе США, в политических кругах», — добавил военный эксперт.