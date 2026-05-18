Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В битве Ирана и Израиля выживет только один: главная новость войны 18 мая

Военные эксперты напрямую заявляют о провале США и Израиля в войне на Ближнем Востоке. У Ирана есть современное вооружение и Тегеран не намерен отступать. Прогноз о развитии ситуации на Ближнем Востоке дал военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Израиль и США ждет провал в военном конфликте на Ближнем Востоке, считают большинство военных экспертов. Тегеран показал, что может оказать достойное сопротивление и диктовать свои условия. Как дальше будет развиваться ситуация, предложил прогноз в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Израиль не прекратит свои нападки на Иран, это завязано на религиозном компоненте. Нетаньяху и его сподвижники делают все, чтобы любым путём добиться своих целей: создать великий Израиль и восстановить третий храм. На сегодняшний день единственная страна, которая реально сопротивляется действиям Израиля на Ближнем Востоке, это только Иран. Все остальные на словах рассуждают, но ничего не делают, не сопротивляются. Целый ряд стран уже подписали с Израилем авраамические соглашения», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что Израиль нацелен на продолжение войны.

«Для Израиля Иран как кость в горле, именно поэтому Израиль делает все для того, чтобы Трамп продолжил войну и, как он заявляет в последние дни, если Иран не согласится на предложение США, то его уничтожат. Речь идет о ковровых бомбардировках, допускаю, что американцы могут пойти на применение тактического ядерного оружия по тем шахтам, в которых может находиться обогащённый уран. Здесь развитие событий может быть очень тяжёлым. Израильское лобби в США очень сильное и среди демократов, и среди республиканцев, и поэтому возможности влиять на Трампа у него очень большие. Речь не о Нетаньяху, а именно о лобби, имеющем сильные позиции в военно-промышленном комплексе США, в политических кругах», — добавил военный эксперт.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше