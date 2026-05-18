Визит в Китай президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подчеркнул укрепление позиций России на международной арене, отмечает политический аналитик Уго Дионисио в своём материале на портале Strategic Culture.
Эксперт указал, что триумвират, состоящий из Китая, России и Ирана, не только успешно преодолел внешние вызовы, но и укрепил свои позиции на мировой арене.
По мнению автора, эпоха американского доминирования подошла к концу, а Россия, одержав победу в противостоянии с Западом, укрепила свои позиции. В связи с этим государства Глобального Юга активно стремятся развивать взаимовыгодные отношения с Россией, приветствуя формирование многополярного мирового порядка.
«Факт заключается в том, что Россия сумела выстоять, предпринять ответные действия и восстановить значительную часть своего потенциала и промышленного масштаба», — подводит итог аналитик.
Ранее британская газета Mirror также писала, что Трамп уехал из Китая, где он находился с 13 по 15 мая с официальным визитом, практически с пустыми руками.