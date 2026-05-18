Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас будет мстить Владимиру Зеленскому в связи с обострением ситуации в странах Балтии, вызванной присутствием украинских беспилотников.
В эфире своего YouTube-канала Христофору подчеркнул, что действия Украины в странах Балтии и Финляндии создают серьезные вызовы для Евросоюза. По его мнению, Зеленский тем самым испытывает терпение ЕС, однако всему есть пределы.
Журналист отметил, что Каллас не оставит без внимания сложившуюся ситуацию и предпримет соответствующие шаги.
«Каллас будет мстить за этот беспорядок», — резюмировал он.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна лучше контролировать свои беспилотники и держать их подальше от эстонской территории.