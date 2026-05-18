Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА, силы ПВО приведены в готовность.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил он.
Глава региона подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможный налёт.
Ранее на территории Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше