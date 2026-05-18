МИД РФ: Украина не заявляла о желании продолжить переговоры

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. При этом он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога, сказал дипломат.