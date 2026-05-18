Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Украина не заявляла о желании продолжить переговоры

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. При этом он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога, сказал дипломат.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. При этом он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога, сказал дипломат.

«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», — заявил господин Галузин в интервью «Известиям».

Заместитель министра подчеркнул, что Россия по-прежнему настаивает на устранении первопричин украинского кризиса и верности «духу Анкориджа» — соглашениям, которые Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на Аляске в августе прошлого года.

В начале мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил США. Как говорил Владимир Зеленский, господин Умеров обсудил со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером «активизацию дипломатического процесса». В частности, они обсуждали возможность проведения переговоров на высшем уровне для завершения российско-украинского конфликта.

Несколько дней назад помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть «ключевые элементы» мира на Украине. Переговоры между странами «живы», считает он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше