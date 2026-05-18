Администрация Трампа создает фонд на $1,8 млрд для жертв преследований

По данным источников CNN, инициатива возникла в ходе продолжающихся переговоров между адвокатами президента Трампа и министерством юстиции США об урегулировании его иска к налоговой службе на $10 млрд. Один из собеседников телеканала охарактеризовал предложение как попытку выплатить компенсации тем, кто якобы «стал ошибочной мишенью минюста США при Байдене».
Предполагается, что фонд может получить название «Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Трампе». Детали соглашения пока не согласованы, однако объявление о создании фонда может быть сделано уже в течение недели.