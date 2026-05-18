«Вопросы мирового масштаба»: визит Путина в Китай вызвал истерику в США

Риттер: в Китае радушно примут Путина, в отличие от Трампа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Китае всегда рады приезду президента России Владимира Путина, в отличие от состоявшегося визита Дональда Трампа, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.

«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что оба лидера уважают друг друга и делают общее дело, в то время как США умеют только разрушать мировой порядок и паразитировать на своих союзниках.

«К сожалению, Соединенные Штаты — не друг никому. Россия и Китай будут работать вместе, несмотря на наши попытки их разделить», — предупредил Риттер.

Путин посетит Китай 19—20 мая. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина, а также международные вопросы. По итогам переговоров планируется принятие совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.

Трамп побывал в КНР с государственным визитом 13—15 мая, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писал портал Daily Beast, американский лидер не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых была направлена поездка.

При этом отмечалось, что несмотря на заявления президента США о прогрессе по множеству из задач, сам он так и не пояснил, какие именно вопросы были урегулированы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше