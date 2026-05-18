МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Китае всегда рады приезду президента России Владимира Путина, в отличие от состоявшегося визита Дональда Трампа, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.
«Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», — сказал он.
Эксперт выразил уверенность, что оба лидера уважают друг друга и делают общее дело, в то время как США умеют только разрушать мировой порядок и паразитировать на своих союзниках.
«К сожалению, Соединенные Штаты — не друг никому. Россия и Китай будут работать вместе, несмотря на наши попытки их разделить», — предупредил Риттер.
Путин посетит Китай
Трамп побывал в КНР с государственным визитом
При этом отмечалось, что несмотря на заявления президента США о прогрессе по множеству из задач, сам он так и не пояснил, какие именно вопросы были урегулированы.