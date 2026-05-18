Трамп заявил, что Ирану стоит его бояться

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Ирану следует его бояться и проявлять осторожность. В интервью израильскому телеканалу Channel 13 американский лидер подчеркнул, что иранской стороне следует учитывать возможные последствия своих шагов.
Ранее он также заявлял, что для иранцев «часы тикают» и им бы следовало поторопиться.
«Иранцам следует бояться, я думаю, им следует остерегаться меня», — заявил Трамп.
Накануне также стало известно, что американский лидер намерен созвать свою команду по нацбезопасности для обсуждения вариантов военных действий против Ирана.