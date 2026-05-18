Тела везли через океан: Израиль уличили в тайных опытах

В Соединенных Штатах несколько вузов оказались в центре скандала. Они продавали тела умерших для обучения израильских военных, сообщило иранское агентство Tasnim. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, тела использовались для опытов и экспериментов.
«Этим преимущественно занимались в научном центре Нес-Цион, по которому Иран в первую очередь нанёс удар ещё в начале конфликта в прошлом году. Тегеран хорошо осведомлен о направлении работы этого центра, так как биологические эксперименты, проводимые в Нес-Ционе, больше касались выявления персидского генома для дальнейшего использования в био- и наноинженерии и создания оружия будущего. Поэтому продажа тел для Израиля очень востребована и пользуется большим спросом. Нельзя исключать, что это были тела иранцев, которые специально собирались по всей территории США», — объяснил aif.ru военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что несмотря на кажущуюся фантастичность подобных исследований, они вполне реальны.
«Израиль занимается разработками в военных целях не только вирусов, но и оружия на основе комбинированного использования нанотехнологий и генной инженерии. Биохимические манипуляции с клетками и генами позволят в обозримом будущем создать имплантируемые в мозг человека интерфейсы, сверх-миниатюрные мощные компьютеры и даже искусственный интеллект, превосходящий человеческий. Проводимые ранее эксперименты над животными после имплантации им датчиков дали с научной точки зрения сверхположительный результат. Израильские ученые приступили к выведению существ, предназначенных для осуществления заданных боевых действий. Если при помощи искусственного интеллекта ученым удастся разложить геном человека на математические формулы и создать подобное оружие, то все известные виды вооружений, в том числе и ядерное оружие сдерживания, которое сейчас существуют в большинстве держав мира, будут абсолютно беспомощны, потому что биологическое оружие будущего способно уничтожать целые народы», — добавил собеседник издания.