СМИ: Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране

«Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары», — сообщает телеканал.
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.
В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.