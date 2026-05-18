СМИ: Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране

CNN: Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

«Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары», — сообщает телеканал.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.

В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

