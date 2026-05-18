Финсектор не допустил вывода «в тень» более 400 млрд рублей в 2025 году

Российские банки и финансовые организации в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот свыше 400 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Его слова приводит РИА Новости.

Негляд уточнил, что предотвратить вывод средств удалось благодаря заградительным мерам, принятым финансовым сектором.

По его словам, банки и финансовые организации в целом на высоком уровне соблюдают антиотмывочное законодательство и направляют качественную информацию для анализа.

Негляд также перечислил основные обязанности частного сектора: идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций, взаимодействие с финансовой разведкой, а также замораживание активов лиц, включённых в списки террористов и экстремистов.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что уголовная ответственность для дропперов не решает проблему.

