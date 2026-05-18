Журналист, пригласивший Путина на свадьбу, женится в конце июля

Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение девушке на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что его свадьба состоится в конце июля в Екатеринбурге.
Его слова приводит РИА Новости.
В декабре прошлого года он пришёл на прямую линию с главой государства в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!», после чего в эфире сделал предложение и пригласил Путина на торжество.
По словам Бажанова, регистрация брака пройдёт в Екатеринбурге, а банкет планируется на природе в пригороде.
Пара уже выбрала площадку и начала рассылать приглашения гостям.
«А президента я ещё на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады», — добавил Бажанов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил продолжение истории с предложением журналиста своей невесте в ходе прямой линии Владимира Путина.