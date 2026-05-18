Базы превратились в фанеру: огонь войны добрался до Дубая

Представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от ОАЭ более активно участвовать в конфликте с Ираном и предложили захватить остров Лаван в Персидском заливе, где находится нефтеперерабатывающий завод. В свою очередь, Иран предупредил о сокрушительном ответе в случае удара со стороны ОАЭ.
Комментируя эту информацию в беседе с aif.ru, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев отметил, что США пытается втянуть ОАЭ в конфликт с Ираном.
«Фактически Соединённые Штаты Америки пытаются аккуратненько подтолкнуть арабов к ведению прокси войны против Ирана. Вашингтон рассчитывает на то, что если Объединённые Арабские Эмираты захватят этот остров, потом Иран атакует, и Эмираты попросят о помощи, например, саудовцев, Катар еще кого-то. И они начнут втягивать арабов в этот конфликт и потихонечку пытаться дальше вести войну, уже используя как арабов, так, наверное, и Израиль, который пока тоже рвётся в бой, правда, простым гражданам это уже надоело и они уже выступают против правительства», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что если ОАЭ поддадутся и пойдут на захват иранского острова, то они станут стороной конфликта на Ближнем Востоке.
«Если до этого Иран наносил удар по территории Объединённых Арабских Эмиратов только потому, что там находились американские базы, то есть он не вёл войну с ОАЭ, то в случае захвата острова Эмираты неожиданно становятся стороной конфликта. Думаю, что руководство Эмиратов не пойдёт на такую провокацию и не станет прокси силой», — объяснил он.
Перенджиев обратил внимание на то, что Эмираты являются посредниками в переговорах между Россией и Украиной по поводу обмена военнопленными, что может вызывать своего рода ревность у США и быть одной из причин желания Вашингтона убрать конкурента.
«Посредничество именно в обмене военнопленных у Объединённых Арабских Эмиратов лучше получается, чем у США, которые вроде как посредники тоже между Россией и Украиной, но пока похвастаться каким-нибудь прорывом в вопросах урегулирования конфликта не могут. Возможно, что Штаты хотят фактически одним ходом, выключить ОАЭ как конкурента в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной, а с другой стороны, с их помощью втянуть арабов в войну против Ирана. Надеюсь, руководство Объединённых Арабских Эмиратов не будет так подставляться», — добавил Перенджиев.